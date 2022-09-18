Переможець "Битви екстрасенсів" назвав дату, коли в Україні закінчиться війна

За прогнозами Алекперова, українцям доведеться чекати на перемогу ще близько пів року.

Дворазовий переможець шоу "Битва екстрасенсів" та постійний експерт проєкту "Слідство ведуть екстрасенси" Хаял Алекперов, як і багато інших екстрасенсів, астрологи та тарологи не пройшов повз війну, яку на українських територіях розв’язала росія. Прозорий також склав свій прогноз, у якому відповів на бентежне питання для всіх українців — коли ж настане мир в Україні та закінчиться війна.

Як повідомив Алекперов в інтерв’ю Григорію Решетнику, з початку російського вторгнення він залишився в Україні та всіляко допомагає "боротися зі злом". Ну і звичайно ж він не міг не зазирнути трохи у майбутнє, щоб дізнатися, що чекає на Україну.

"Десь я побачив березень-квітень, ці місяці. Я можу помилятися, але ось у цей час щось буде. Далі я не можу побачити. Це добрі емоції пішли", — зазначив екстрасенс.

Також Алекперов додав, що він щодня читає молитви за українських бійців, військовополонених та мирних мешканців.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.