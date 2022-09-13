"Буде свято на святі": таролог розповіла, коли з України виженуть усіх окупантів

Експерт зазначає, що взимку росія проситиме переговорів.

Ось уже понад пів року головне питання, яке цікавить усіх українців — це "коли ж закінчиться війна?". На жаль, але дати точну відповідь не може ніхто, проте свої прогнози регулярно озвучують астрологи, тарологи та екстрасенси.

Таролог Стрельченко Анастасія на своєму Youtube -каналі розповіла, коли ж настане довгоочікуваний світ в Україні, і всі українці нарешті святкуватимуть перемогу над російськими загарбниками. Варто зазначити, що події вересня 2022 вирішують у цьому питанні одну з ключових ролей.

Все тому, що в цей період Україна отримає необхідні ресурси, які й допоможуть у боротьбі з рф. Також таролог додала, що у жовтні Збройні сили України теж радуватимуть українців активним наступом та відвойовуванням окупованих територій. Крім цього, з грудня до лютого, додому повернуться багато полонених. А ось перемога припаде вже на теплу пору року – на весну.

"Танцюватимемо у травні, бо карти кажуть, що буде свято на святі ", — розповіла Анастасія.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.