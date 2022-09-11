"За Крим рф триматиметься до останнього": астролог спрогнозувала долю півострова

За словами астролога, всі умови для деокупації Криму будуть

Відомий астролог Аріна Артурівна, яка раніше спрогнозувала долю путіна, назвала можливу дату повернення АР Крим до складу України. Але якщо території ОРДЛО, за її словами, росія віддасть досить швидко, то за півострів буде серйозна боротьба.

Свій прогноз щодо долі Криму астролог Аріна Артурівна озвучила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За її словами, питання із півостровом для росіян стоїть дуже гостро.

Астролог заявила, що тема Криму для росії одна з найголовніших, і над нею працюють навіть за допомогою так званих обрядів.

"Російська еліта і, зокрема, президент, використовують різні магічні практики, або від тупості, або від безвиході. Останній магічний обряд путін і російська еліта проводили в Москві та в Криму 8 серпня 2022 року. Після цього, як з’ясувалося, "магія" спрацювала не в той бік. І в Криму почалися самозаймання, підпали, горить "бавовна" і курять у непризначених для цього місцях. Після цих ритуалів мізки роселіти трохи прояснилися і вони зрозуміли, що треба щось робити, оскільки путін перестав вживати серйозних рішень після 24 лютого", — розповіла Аріна Артурівна.

За словами астролога, за Крим росіяни триматимуться до останнього. Але "подарунок", впевнена Аріна Артурівна, має бути повернутий Україні у квітні-травні 2023 року. Принаймні, каже астролог, для цього будуть сприятливі умови.

Як повідомлялося раніше, про долю Криму висловилася таролог Ірина Клевер. За її словами, півострів стовідсотково "повернеться до сім'ї".