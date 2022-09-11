"За Крым рф будет держаться до последнего": астролог спрогнозировала судьбу полуострова

По словам астролога, все условия для деоккупации Крыма будут

Известный астролог Арина Артуровна, которая ранее спрогнозировала судьбу путина, назвала возможную дату возвращения АР Крым в состав Украины. Но если территории ОРДЛО, по ее словам, россия отдаст достаточно быстро, то за полуостров будет идти серьезная борьба.

Свой прогноз касательно судьбы Крыма астролог Арина Артуровна озвучила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По ее словам, вопрос с полуостровом для россиян стоит очень остро.

Астролог заявила, что тема Крыма для рф одна из самых главных, и над ней работают даже с помощью так называемых обрядов.

"Российская элита и, в частности, президент, используют различные магические практики, либо от тупости, либо от безысходности. Последний магический обряд путин и российская элита проводили в Москве и в Крыму, 8 августа 2022 года. После этого, как выяснилось, "магия" сработала не в ту сторону. И в Крыму начались самовозгорания, поджоги, горит "бавовна" и курят в непредназначенных для этого местах. После этих ритуалов мозги росэлиты немного прояснились и они поняли, что надо что-то предпринимать, так как путин перестал предпринимать серьезные решения после 24 февраля", — рассказала Арина Артуровна.

По словам астролога, за Крым россияне будут держаться до последнего. Но "подарок", уверена Арина Артуровна, должен быть возвращен Украине в апреле-мае 2023 года. По крайней мне, говорит астролог, для этого будут благоприятные условия.

Как сообщалось ранее, о судьбе Крыма высказалась таролог Ирина Клевер. По ее словам, полуостров стопроцентно "вернется в семью".