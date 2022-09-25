"Настрої імператора трохи похитнуться": таролог передбачила паузу у війні в Україні в 2023 році

Розслабляти не варто, проте перемога все одно буде за Україною.

Екстрасенс та таролог Анна Єфремова, яка раніше розповіла, коли настане переломний момент у війні, склала новий розклад на картах на наступний, 2023 рік. Експерт зазначає, що і цей рік, як мінімум, розпочнеться під егідою бойових дій, проте з весни розпочнуться переломні моменти.

Свій новий прогноз Єфремова опублікувала у своєму ютуб-блозі. Вона зазначає, що весна 2023 року принесе певні результати, які будуть на користь України. Головне не розслаблятися, адже на жаль, але прильоти ще будуть.

Також таролог зазначила, що росія може взяти паузу у війні, а все через те, що вона закінчує озброєння. Російський уряд, мабуть, не очікував такого опору, і "заготував" недостатньо ресурсів.

"Силовий метод впливу, спроби домовитися приносять негативні наслідки і великі руйнування. Може бути якась невелика пауза перед настанням знову. Чому пауза виникає? Тому, що нестача ресурсу як такого. Це ми говоримо про росію щодо України. рф може взяти паузу на якийсь проміжок часу", — пояснила таролог.

Також вона додала, що не варто забувати про імперські амбіції росії, яка, як і раніше, хоче захопити чужі території.

"Але настрої імператора трохи похитнуться", — додала Анна Єфремова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов озвучив імовірну дату, коли може закінчитися війна та настане мир в Україні.