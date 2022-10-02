Чи потрібно українцям побоюватися ядерного удару з росії: обнадійливий прогноз екстрасенса

Макс Гордєєв розповів, наскільки реальні погрози кремля застосувати ядерну зброю

На тлі шантажу президента росії володимира путіна щодо використання ядерної зброї на війні в Україні багато астроекспертів намагаються спрогнозувати, наскільки реальні погрози кривавого диктатора.

Учасник української "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв за допомогою карт Таро відповів на запитання, чи варто українцям дійсно побоюватися застосування зброї масового ураження країною-агресором.

За словами екстрасенса, погрози путіна — лише блеф. "Зараз всі знаходяться в дуже поганому емоційному стані щодо новин про застосування ядерної зброї рф. Карта говорить про те, що ці ракети — лише поки що залякування. І ще одна карта говорить про те, що залякувати скоро перестануть. Залякали — пішли далі", — сказав Гордєєв.

На запитання про те, чи загрожує українцям смерть від ядерної зброї, астроексперт відповів наступне: "Мої дорогі довірливі українці, забудьте взагалі про це все. Війна може забрати дійсно... Карта каже, що багато хто не доживе до ядерної війни. Це говорить про те, що на даний момент ймовірність ядерного вибуху майже нульова”.

Раніше експерти розповіли ексклюзивно для "Телеграфу", чи можливе дійсно використання росією тактичної ядерної зброї.