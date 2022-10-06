Вирішальний місяць: астролог про те, що чекає на Україну найближчим часом

За словами Ольги Медвецької, неможливо, щоби переміг диктатор

Український астролог Ольга Медвецька заявила, що найближчим часом на Україну чекає непростий і навіть вирішальний місяць.

Про це астроексперт заявила в інтерв’ю УНІАН, повідомляє "Телеграф". За словами Медвецької, найскладнішим періодом для українців стане період з 25 жовтня до 14 листопада.

"На Україну чекає непростий і навіть вирішальний місяць-півтора. Саме зараз буде вирішуватися остаточно подальша доля нашої держави. Протягом усього місяця буде високою вірогідність застосування заборонених видів зброї, а також хімічної та біологічної зброї (квадрат Марс-Нептун). А з другої половини жовтня відбуватиметься чергова ескалація на фронті, адже Марс матиме напружений аспект із планетою розширення та експансії — Юпітером", – сказала вона.

Ольга Медвецька впевнена у програші російського диктатора у війні. "Оскільки зараз триває ера Водолія, то просто неможливо, щоб переміг диктатор. Демократія, свобода повинні його спинити. Питання, на жаль, тільки в тому, скільки жертв до цього забере ця битва між минулим і майбутнім, між волею та рабством", – зауважила астролог.

Раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з росією в найближчому майбутньому і як країна-агресор розплачуватиметься за свої злочини.