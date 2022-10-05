Тотальний крах і ще більша бідність: астролог порадував українців прогнозом про майбутнє росії

За прогнозом, найближчим часом у рф з фінансами буде дуже туго.

Астролог Дмитро Уранус, який раніше назвав дату, коли закінчиться війна в Україні, склав новий прогноз, в якому розповів, що буде з росією, у найближчому майбутньому, і як країна-агресор розплачуватиметься за свої злочини.

У своєму прогнозі, опублікованому у Facebook, Дмитро зазначив, що "росія загралася", а для "ініціатора" анексії це розвага та самоствердження. Щобільше, керівництво країни абсолютно не розуміє наслідків своїх дій. А наслідки будуть і досить серйозні.

"Марс має напружені аспекти до Нептуна, в 2 будинку, і до Меркурія, в 8 будинку — ця військова "гра" зруйнує економіку росії ... Перевитрата коштів, зниження доходу, дорога і руйнівна військова "гра" — пише Уранус.

Також країна-окупант зазнає серйозних проблем із фінансами. Санкції, накладені багатьма країнами світу, максимально негативно діятимуть на російську економіку, руйнуючи її.

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Ганна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на свою користь.

А астролог Ангеліна Вакуліна назвала дату, коли закінчиться війна в Україні. За словами астроексперта, жовтень-2022 стане відправною точкою для цього.