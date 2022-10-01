"Через пару років знову у бій": астролог назвала дату, коли закінчиться війна в Україні

Експерт закликає українців не панікувати, адже це нічим не допоможе.

Астролог Ангеліна Вакуліна, як і всі українці з нетерпінням чекає на той день, коли Україна звільнить усі окуповані території та настане мир у нашій країні, проте на відміну від своїх земляків вона має можливість зазирнути в майбутнє і запитати у зірок, коли ж це все закінчиться .

Експерт зазначила, що, на жаль, але війна триватиме ще до середини 2023 року, і лише у червні того року можна буде думати про завершення бойових дій, пише "Главред". Також Вакуліна додала, що жовтень 2022 стане відправною точкою для цього.

"Ситуація в країні почнеться розпалюватися вже в жовтні. Референдуми, звичайно, не пройдуть для нас безслідно. Але паніка наш найлютіший ворог", — вважає астролог.

Крім цього, Вакуліна не виключає того, що навіть після "приєднання" всіх окупованих територій до рф, росіяни продовжуватимуть мітити на нові землі. Щобільше, у разі заморожування цього конфлікту українським захисникам доведеться захищати нашу Україну знову за кілька років.

З добрих новин: перемога буде за Україною і це точно, всі окуповані території повернуться під український контроль, проте "Херсон потрапить додому лише в останню чергу".

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Анна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на її користь. Також повідомлялося, що астролог Валентина Віттрок пророкує смерть одного світового лідера.