Астролог розповів, як і коли закінчиться війна в Україні: "Розпад росії — це необхідний процес"

Експерт зазначив, що цю війну не можна заморожувати, а треба лише виграти.

Напевно, кожен українець уже протягом останніх пів року щоранку відкриває новини з надією побачити довгоочікуване повідомлення про закінчення війни та перемогу України над російськими окупантами, проте поки що залишається лише задовольнятися новинами про просування наших хлопців на фронті. Але бажання дізнатися, коли ж закінчиться ця війна, залишається незмінним.

Відповісти на це запитання, спробував відомий астролог Дмитро Уранус. На своїй сторінці у Фейсбуці він опублікував свій прогноз, в якому розповів які події чекають на Україну наприкінці літа та восени. А також зірковий експерт зазначив, коли буде звільнено всі окуповані території.

"З серпня, і протягом осені, росія почне зазнавати поразки на українському фронті. З серпня по листопад Україна звільнятиме Донбас. У районі листопада-грудня Україна може звільнити південь, Херсонську область, і розпочати процес підготовки до звільнення Криму в зиму 2022- 2023" — пише Уранус.

Також астролог зазначив, що восени росія може запросити переговори та запропонує підписати мирні угоди. Однак на такий крок йти не можна, адже через 9-10 років може початися нова війна, яка буде набагато страшнішою і руйнівнішою.

"Якщо не довести цю війну до кінця, до поразки росії, до падіння путінської влади, якщо цей конфлікт буде заморожено, якщо не будуть повернуті всі захоплені території, то Україна перестане існувати протягом 10 років через нову війну... Розпад росії на окремі держави, її ядерне роззброєння, її демілітаризація — історично необхідний процес для збереження миру в усьому світі", — додав Дмитро.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Своєю чергою астрологи Ганна та Олексій Суханови розповіли про швидке звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами експертів, це може статися до кінця липня.