Коли росія відведе війська з території України: прогноз астролога

За словами астроексперта, незабаром буде період піка боротьби між Україною та країною-окупантом

Астролог Дмитро Уранус, який розповів, чим закінчиться війна в Україні, спрогнозував дату, коли російська армія відведе свої сили з території України.

За словами експерта, рф програє у війні з Україною не раніше 2024 року. Дмитро Уранус уточнив, що аспекти між Місяцем, Венерою та Юпітером дають економічну силу та фінансування. А час реалізації цього прогнозу – півтора-два роки, весна 2024 – кінець 2024. Тобто, не раніше, ніж у 2024 році, росія почне відведення військ з території України.

Крім того, за словами астролога, період піка боротьби між Україною та росією триватиме до січня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Ганна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на свою користь. Також астролог Ангеліна Вакуліна назвала дату, коли закінчиться війна в Україні. За словами астроексперта, жовтень-2022 стане відправною точкою для цього.