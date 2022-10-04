Змінить перебіг подій: астролог попередила про найскладніший період для України

Астроексперт розповіла про загрозу застосування ядерної зброї

Український астролог Ольга Медвецька розповіла про найскладніший період як на військовій арені, так і у повсякденному житті. Також астроексперт торкнулася теми ймовірного застосування росією ядерної зброї проти України у жовтні цього року.

За прогнозами Медвецької, з другої половини жовтня дуже ймовірна чергова ескалація на фронті, адже Марс матиме напружений аспект із планетою розширення та експансії — Юпітером.

Найскладнішим періодом стане час із 25 жовтня по 16 листопада, коли відбудеться поєднання коридору затемнень, негативних аспектів від Марса та від Сонця до Урану. При цьому напруга значно зростатиме приблизно за три дні до дня першого затемнення, тобто з 22 жовтня.

"З 25.10 по 8.11 повинні статися події, що здатні змінити хід історії, адже крім вказаних названих вище вказівок планет, також буде протидія Сатурна — планети диктатури, тоталітарної влади, і Урана, що відповідає за демократію, революційність, свободу. Цей аспект діє вже досить давно, але саме в жовтні його дія буде найсильнішою і вплив його буде дуже масштабним. Ми відчуємо це і на тлі військових подій, адже це має бути остання переломна точка у війні диктатора проти демократичної України", — заявляє Медвецька.

Також протягом другого осіннього місяця, як зазначає астролог, збережеться висока ймовірність застосування ворогом заборонених видів зброї, а також її хімічних та біологічних різновидів (цьому сприяють квадрат Марс-Нептун).

Раніше експерти розповіли ексклюзивно для "Телеграфу", чи можливе дійсно використання росією тактичної ядерної зброї.