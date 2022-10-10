Відомий астролог назвала терміни закінчення війни в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Точка у війні в Україні, за прогнозами Хомутовської, не буде поставлена цього року
Відомий український астролог Людмила Хомутовська, яка назвала дату смерті путіна, дала новий прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні.
Про те, чи станеться це у 2022 році, астроексперт розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу "TOP". Хомутовська зазначила, що місяць тому були сигнали про те, що можна закінчити війну в Україні до кінця цього року. Однак тепер вона запевняє, що воєнні дії у нашій країні закінчаться навесні 2023-го.
Астролог додала, що ще рік чи два Україна судитиметься з росією, але це буде вже не військова історія.
"Історія на рівні юристів довготривала. Але закінчення війни ми чекаємо у 2023 році навесні", — заявила Хомутовська.
Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці наступного року.