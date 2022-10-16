"Буде аукуватись нам ще дуже довго": екстрасенс відповів, коли прийде кінець путінському режиму

Учасник "Битви екстрасенсів" зробив не дуже втішний прогноз

Український екстрасенс, учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли помре президент росії путін і як це вплине на перебіг війни в Україні.

Своїм прогнозом езотерик поділився в інтерв’ю YouTube каналу Аліни Доротюк. За словами Кобзаря, небезпечний період у житті кривавого диктатора настане дуже нескоро, але тут є один нюанс.

"Але якщо задавати саме по самій смерті путіна, то йому можуть допомогти піти на той світ цього року", — відповів екстрасенс.

Сергій Кобзар заявив, що фізична смерть путіна не змінить все одразу в позитивний бік. Але, на думку езотерика, весь "картковий будиночок" у кремлі почне сипатися. "Думаю, путінський режим буде аукуватись нам ще дуже-дуже довго", — підсумував Кобзар.

Таролог Людмила Хомутовська раніше спрогнозувала можливі терміни того, коли весь світ попрощається з російським диктатором. "Я думаю, що це свято буде за місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для путіна", — сказала Хомутовська.