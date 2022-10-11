Скинуть із п’єдесталу та отруять: відомий астролог розповів про долю путіна

Зірки та планети не розташовані до диктатора у перші місяці 2023 року

Окупанти влаштували напередодні масований обстріл українських міст, внаслідок чого постраждала не лише інфраструктура, а й мирні громадяни – на момент публікації відомо про смерті 14 людей. Українці бажають смерті президентові росії путіну, а астрологи намагаються спрогнозувати за підказками нічних світил долю російського диктатора та його останній день на цій землі.

За словами українського астролога Влада Росса, вже найближчим часом з’явиться шанс скинути путіна з його п’єдесталу. В інтерв’ю УНІАН астроексперт розповів, що цей поворот вирішить багато проблем. Також Росс заявив, що після цих подій у москві відбудеться переворот.

"У жовтні-листопаді диктатора можуть скинути з п’єдесталу і отруїти. У лютому-березні планети не розташовані до нього. Якщо він дивом всидить до лютого, то помре в листопаді 2023 року. У цей же період може статися переворот у москві", — розповів експерт.

Астролог додав, що повалення путіна призведе до деокупації Криму. Однак, як наголошує Росс, якщо путіна "не приберуть", то головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний "звільнить Крим максимум до 9 травня".

Таролог Людмила Хомутовська раніше спрогнозувала ймовірні терміни того, коли весь світ попрощається з російським диктатором. "Я думаю, що це свято буде за місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для путіна", — сказала Хомутовська.

Раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з росією найближчим часом і як країна-агресор розплачуватиметься за свої злочини.