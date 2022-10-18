Гороскоп на 18 жовтня: Водоліям не можна квапити події, а Скорпіонам — брати на себе зайві обов’язки

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам потрібно знайти в собі сили, щоб вибачитися за минулі помилки, якщо це необхідно. Астрологи зазначають, що за це навколишні поважатимуть більше людей цього знака Зодіаку. Другу половину дня варто присвятити романтичним зустрічам, спілкуванню із друзями.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зранку Тельцям корисно довіряти інтуїції. Після обіду, як зазначають астрологи, шосте чуття вже не буде таким сильним, тому людям цього знаку Зодіаку треба покладатися на життєвий досвід. Сьогодні обережність допоможе зберегти удачу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Енергії цього вівторок на піку, тому Близнюкам потрібно хватати удачу на льоту. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку призначати важливі справи, спілкуватися, обмінюватись інформацією та виявляти ініціативу. Немаловажний сьогодні і відпочинок. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи рекомендують сьогодні Ракам намагатися не обговорювати свої проєкти та цілі з навколишніми людьми. Другу половину дня людям цього знаку Зодіаку краще присвятити домашнім справам. Також цього вівторка корисними будуть фізичні вправи. До речі, Раки розбагатіють у 2023 році.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні нічні світила подарують Левам ентузіазм та мотивацію у справах. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку слід відволіктися від думок про роботу та присвятити себе хобі, релаксації, спілкуванню у соціальних мережах. Увечері корисно зайнятися домашніми справами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок чудово підходить Дівам для покупок, здачі електроніки в ремонт. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку почати позбавлятися різного роду мотлоху та сміття, навести лад удома і на робочому місці. Вечір обіцяє бути спокійним та монотонним.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У першій половині дня Терезам краще зайнятися першорядними обов’язками. Ближче до обіду астрологи рекомендують розслабитись, а ось у другій половині дня людям цього знаку Зодіаку краще знову проявити активність. Нічні світила дадуть великий запас сил.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього вівторка нічні світила у сильному дисонансі, тож сьогодні Скорпіонам суворо протипоказано брати на себе зайву відповідальність. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку зайнятися звичними справами та не давати нікому порожніх обіцянок. А ви знали, що чоловіки-Скорпіони є найкращими у шлюбі?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Якщо в другій половині дня у Стрільців з’являться деякі негаразди, то в другій половині нічні світила будуть максимально позитивними. Сьогодні людям цього знака Зодіаку слід дотримуватися планів. Не можна Стрільцям приймати поспішних рішень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей вівторок несе Козерогам неоднозначну енергетику, тож перш ніж щось робити, астрологи рекомендують людям цього знаку Зодіаку все добре обміркувати. Козерогам необхідно намагатися не приймати рішення під впливом гніву, інакше можна втратити удачу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні астрологи радять Водоліям присвятити свій час романтиці, побаченням та знайомствам. Діяти наполегливо і агресивно людям цього знака Зодіаку краще не варто — їм не можна квапити події, краще дати людині, що сподобалася, можливість робити вибір.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього вівторка астрологи рекомендують Рибам мріяти, генерувати ідеї — це може стати в пригоді надалі. Крім того, людям цього знака Зодіаку важливо не виявляти надмірну відвертість з незнайомцями: тільки близькі люди стануть помічниками в реалізації цілей.