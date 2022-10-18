Гороскоп на 18 октября: Водолеям нельзя торопить события, а Скорпионам - брать на себя лишние обязанности

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам нужно найти в себе силы, чтобы принести извинения за прошлые ошибки, если это необходимо. Астрологи отмечают, что за это окружающие будут больше уважать людей этого знака Зодиака. Вторую половину дня стоит посвятить романтическим встречам, общению с друзьями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

С самого утра Тельцам полезно доверять интуиции. После обеда, как отмечают астрологи, шестое чувство уже не будет таким сильным, поэтому людям этого знака Зодиака нужно полагаться на жизненный опыт. Сегодня осторожность поможет сохранить удачу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергии этого вторник на пике, поэтому Близнецам нужно хватать удачу на лету. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака назначать важные дела, общаться, обмениваться информацией и проявлять инициативу. Немаловажен сегодня и отдых. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуют сегодня Ракам стараться не обсуждать свои проекты и цели с окружающими людьми. Вторую половину дня людям этого знака Зодиака лучше посвятить домашним делам. Также в этот вторник полезными будут физические упражнения. Кстати, Раки разбогатеют в 2023 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня ночные светила подарят Львам энтузиазм и мотивацию в делах. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака следует отвлечься от мыслей о работе и посвятить себя хобби, релаксации, общению в социальных сетях. Вечером полезно будет заняться домашними делами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот вторник прекрасно подходит Девам для покупок, сдачи электроники в ремонт. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака начать избавляться от разного рода хлама и мусора, навести порядок дома и на рабочем месте. Вечер обещает быть спокойным и монотонным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В первой половине дня Весам лучше заняться первостепенными обязанностями. Ближе к обеду астрологи рекомендуют расслабиться, а вот во второй половине дня людям этого знака Зодиака лучше снова проявить активность. Ночные светила дадут большой запас сил.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот вторник ночные светила в сильном диссонансе, поэтому сегодня Скорпионам строго противопоказано брать на себя лишнюю ответственность. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться привычными делами и не давать никому пустых обещаний. А вы знали, что мужчины-Скорпионы являются лучшими мужьями?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если во второй половине дня у Стрельцов появятся некоторые неурядицы, то во второй половине ночные светила будут максимально позитивными. Сегодня людям этого знака Зодиака нужно следовать планам. Нельзя Стрельцам принимать скоропалительных решений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот вторник несет Козерогам неоднозначную энергетику, поэтому прежде чем что-то предпринимать, астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака все хорошенько обдумать. Козерогам необходимо стараться не принимать решения под влиянием гнева, иначе можно лишиться удачи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня астрологи советуют Водолеям посвятить свое время романтике, свиданиям и знакомствам. Действовать напористо и агрессивно людям этого знака Зодиака лучше не стоит — им нельзя торопить события, лучше дать понравившемуся человеку возможность делать выбор.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот вторник астрологи рекомендуют Рыбам мечтать, генерировать идеи — это может пригодиться в дальнейшем. Кроме того людям этого знака Зодиака важно не проявлять чрезмерную откровенность с незнакомцами: только близкие люди станут помощниками в реализации целей.