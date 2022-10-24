Гороскоп на 24 жовтня: Близнюкам варто довіритися інтуїції, а Стрільцям — мінімізувати свої витрати

Сьогодні найкращий час, щоб активізувати всі свої зусилля та зосередитись на реалізації своїх амбіцій.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день є особливо сприятливим для вас. Ви можете почати щось нове, закінчити проєкт, який забирав у вас багато часу, або взятися за справу, яку ви відкладали. Деякі зміни, ймовірно, відбудуться на вашому робочому місці. Спочатку вони можуть здатися бентежними, але незабаром вони відкриють для вас нові можливості.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Все, що ви почнете сьогодні, обов’язково увінчається успіхом, хоч би які перешкоди зустрілися на вашому шляху! До кінця дня ви зможете перезарядитися та відновити здорові стосунки з оточуючими. Просто внесіть мудрі зміни до своєї природи — не намагайтеся взяти на себе відповідальність за все.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви прийматимете поспішні рішення, засновані на вашій інтуїції та почуттях, а не на логіці, але вони виявляться правильними у грошах. Ваша інтуїція зараз на висоті щодо будь-якого рішення у вашому житті, але, можливо, вам доведеться пожертвувати деякими зручностями на користь довгострокових цілей. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви оптимістичні фізично та психологічно. Підвищення вашого морального духу вплине на вашу роботу. Ті, хто перебуває на керівних посадах, можуть бути спантеличені кращими кар’єрними можливостями. Це може обіцяти вам кращі перспективи в майбутньому і принесе вам користь.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вам знадобиться дисципліна та зосередженість для виконання ваших завдань, а також здорова доза сили волі. Вам потрібно спрямувати свою енергію на роботу, де вже було значне планування, щоб привести її до успішного завершення. Це хороший день для спортсменів і людей, пов’язаних зі спортом, тому що вони цілком можуть досягти успіху.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви можете відчути легку застуду або біль голови. Це лише перехідний етап, але він може викликати у вас почуття слабкості. Так що не плануйте надто багато зустрічей сьогодні. Достатній відпочинок та релаксація розв'яже проблему, і незабаром ви будете у гарній формі. До речі, Діви нерідко стають багатими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде дещо нудним на роботі, але це робота з дрібниць, якої не можна нехтувати. Будьте уважні при заповненні документів та дотриманні всіх офіційних вимог. Ви можете зробити невелику, але вирішальну помилку через неуважність.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви отримаєте несподівані добрі новини. Це може бути пов’язане з вашою кар’єрою чи особистим життям. Ви будете в піднесеному настрої і заразите оточуючих оптимізмом та щастям. Обов’язково пийте багато води і тримайтеся якомога далі від нездорової їжі, оскільки вона лише посилює стрес.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спокійний гармонійний настрій супроводжуватиме всі ваші думки та дії сьогодні. Жодна сварка не зможе вас потривожити. Продовжуйте слідувати вже встановленому плану дій, скільки б випробувань вам не потрібно. Також вам час внести зміни до своїх планів витрат, і спробувати мінімізувати свої витрати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Коли справа доходить до ухвалення рішення, ви можете опинитися між серцем і розумом. Прислухайтеся до своїх інстинктів, і ви зрештою приймете правильні рішення. Ваша родина та близькі потребують вашої уваги. Проведіть деякий час із ними. Це добрий час для складання планів подорожей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви почуваєтеся повним енергії та готові сьогодні до серйозної важкої роботи. Ваш потік позитивної енергії вплине навіть на інших, тому ви зарядите енергією всіх членів вашої команди, щоб вони працювали краще. Сьогодні ви можете отримати чудову можливість роботи із високою зарплатою. Додамо, що Водоліїв у жовтні атакує лінощі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день найкраще підходить для повної зміни вашого режиму здоров’я та фітнесу. Швидше за все, сьогодні ви розпочнете новий режим вправ чи іншої фізичної активності. Ви, мабуть, зіткнетеся з деякими великими витратами сьогодні, але всі вони будуть тому, що ви хочете витратити, а не тому, що вас змушують це робити. У