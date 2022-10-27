Гороскоп на 27 жовтня: Тельцям варто уникати конфліктів, а Водоліям не треба займатися самолікуванням

Якщо ви не будете обережні, непорозуміння та втручання третьої сторони можуть створити серйозні потрясіння у вашому особистому житті сьогодні.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Якщо ви відчуваєте нерішучість щодо нового проекту, якому ви приділили багато уваги, то зараз найкращий час, щоб вжити заходів. Все, що ви вирішите зробити сьогодні, зрештою призведе до успіху. Не покладайтеся на інших у виконанні вашої роботи. Не бійтеся відстоювати те, що ви вважаєте виправданим.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День може бути дещо заплутаним для вас через відносне становище планет. Будьте м’якими та скромними по відношенню до інших, оскільки сьогодні ви можете вирушити в суперечку. Уникайте таких ситуацій. Намагайтеся бути люблячим та добрим у своїх розмовах. Якщо ви не можете впоратися з будь-якою ситуацією, просто залиште її на якийсь час, а не перестарайтеся.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Життєво важливо, щоб сьогодні ви виявляли особливий інтерес до сімейних справ. Ви вже давно ігноруєте свої стосунки заради кар’єри. На цьому етапі розвиток ваших відносин може стати життєво важливим компонентом вашого життя. Витрати можуть збільшитися, тому постарайтеся звести їх до мінімуму, купуючи та інвестуючи менше.

Рак (22 червня — 22 липня)

День виявиться трохи вимогливим до вас. Ви не зможете дозволити собі залишити щось на волю випадку або покладатися на будь-кого, крім себе, навіть у самій тривіальній роботі. Однак день закінчиться відмінними новинами, які винагородять вас за всі зусилля, які ви доклали.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День особливо підходить для початку чогось нового. Якщо ви обмірковували зміну роботи чи кар’єри, перехід до іншого роботодавця чи навіть початок нових стосунків, то цей день ідеально підходить для цього. Навіть якщо крок здається ризикованим, ризикніть і він, швидше за все, виявиться відмінним і саме тим, що вам потрібно було зробити. А ви знали, що чоловіки-Леви є однолюбами ?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви повинні бути особливо обережними, маючи справу з чутливими людьми. Це також час для конфронтації та прийняття рішень. Ви можете опинитися в незручних ситуаціях, яких ви уникали, і ухвалити важкі рішення. Однак ви зможете прийняти правильне рішення навіть під тиском, і це в результаті позитивно позначиться на вашому житті.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День ідеально підходить для нових починань та нових стартів. Ви зможете позбутися того, що вас стримувало. На вашому шляху з’являться нові можливості, щоб сформувати та змінити своє життя, але вам потрібно скористатися цією можливістю, поки є час. Швидкі та рішучі дії можуть суттєво переламати ситуацію. Додамо, що у Терезів у жовтні почнуться неприємності.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вам необхідно припинити їсти без розбору, якщо ви хочете позбавитися хвороби шлунка. Суворий дієтичний режим може вилікувати вас за кілька днів. Сьогодні ви, мабуть, отримаєте дуже гарну пропозицію про роботу, але зовсім в іншій сфері. Вам доведеться провести багато порівнянь, щоб ухвалити правильні рішення, пов’язані з роботою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви отримували велику допомогу від своїх колег. Настав час повернути боржок. Отже, сьогодні вам доведеться допомогти комусь на роботі, і це насправді зміцнить ваше становище в офісі та підвищить вашу популярність. Хоча ви можете працювати трохи довше сьогодні, це коштує витрачених зусиль.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Положення планет вказують на те, що на вашому шляху можуть виникнути несподівані перешкоди. Сьогодні будуть затримки та перешкоди, які можуть вплинути на вашу продуктивність та настрій. Непередбачені ускладнення можуть призвести до зупинення вашого проєкту.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ваші фінанси сьогодні є нестабільними, і ви можете зіткнутися з деякими втратами. Не турбуйтеся сильно, тому що вона буде невеликою. Ваша сім’я прийде вам на допомогу і ви зможете покрити збитки дуже скоро. Перестаньте намагатися лікувати свої проблеми безрецептурними ліками, особливо якщо симптоми зберігаються надто довго. Вам необхідно проконсультуватися з лікарем. До речі, Водоліїв у жовтні здолає лінощі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Заплануйте деякі сімейні заходи сьогодні. Незалежно від того, наскільки ви зайняті, ви ігнорували свою сім’ю, і настав час відновити баланс. Пікнік або інший груповий захід на свіжому повітрі може стати чудовою розвагою. Ви також можете зайнятися такими видами активного відпочинку.