Трапляться найбільші біди: астролог передбачив росії великі складнощі до кінця року

За словами Влада Росса, положення планет принесе Україні у війні з окупантом позитив

Відомий український астролог Влад Росс дав свій прогноз щодо війни в Україні. За словами експерта, до кінця 2022 року росія, як країна-агресор, зазнає великих складнощів.

В інтерв’ю "Главред" астролог розповів, що при квадраті Урана і Сатурна з росією трапляються найбільші біди, оскільки ці дві планети керують Водолієм, а рф якраз під цим знаком.

"росія в цей час завжди стикається зі складнощами: вона відступає, програє боротьбу, переживає неприємності. Наприклад, жорсткий квадрат Сатурна та Урану був у період Другої світової війни – у травні-червні 1941 року, і тоді гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз і дійшла до Москви", — зазначив Росс.

Україні, за словами астролога, це принесе лише позитив. росія відступатиме на фронті, а ЗСУ у листопаді візьмуть Херсон, звільнять Луганську область, оточать Донецьку область, а також дійдуть Маріуполя та Мелітополя.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що воєнні дії в Україні закінчаться навесні 2023 року. Вона додала, що в найближчі рік-два Україна позиватиметься до росії, але це буде вже не військова історія.