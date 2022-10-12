"Ідеальний час": астролог Влад Росс відповів, коли в Україні настане мир

Астроексперт дав свій прогноз щодо кінця війни

Відомий український астролог Влад Росс прогнозує, що кінець війни в Україні може статися не раніше осені 2023 року. А саме в листопаді — в той же час, коли, за словами астроексперта, має померти президент росії путін.

Про це Влад Росс заявив в інтерв’ю УНІАН. "Війна може закінчитися в листопаді 2023 року. Марс буде в ослабленому положенні і піде в ретроградну фазу, починаючи з 31 жовтня, тому це ідеальний час, щоб закінчити війну", — розповів астролог.

Також Росс заявив, що вже найближчим часом з’явиться шанс скинути російського кривавого диктатора з його п’єдесталу. Це може статися у жовтні-листопаді 2022 року.

У свою чергу таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Вона додала, що в найближчі рік-два Україна буде судитись з росією, але це буде вже не військова історія.

Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці наступного року.