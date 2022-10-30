"Будемо дотискати противника": відомий астролог передбачив переломний момент у війні в Україні

За словами Влада Росса, закінчення війни супроводжуватиметься перемогою України

Український астролог Влад Росс дав обнадійливий прогноз щодо того, як закінчиться війна в Україні.

В інтерв’ю "Главред" астролог розповів, що у листопаді відбудуться важливі події, які змінять хід бойових дій на користь України. На це дуже вплине ретроградність Марса.

"Війна або завершиться, або буде заморожена. Це супроводжуватиметься нашою перемогою та виходом до кордонів України. Або ж в кремлі, особливо поблизу 8 листопада, поблизу місячного затемнення, відбудеться щось важливе, і до нас з Москви прийде важлива звістка", — сказав астролог.

Також Росс уточнив, що переломна подія на фронті буде однозначно на користь українського народу. А в росії буде все дуже сумно.

"Якраз закінчаться переговори 15-16 листопада на острові Балі, після чого Меркурій і Венера увійдуть в знак Стрільця, що в підсумку може призвести до перемир'я на користь України. Або ми будемо дотискати противника, або противник знизить планку, відійде на кордони 1991 року і буде зайнятий переворотом в Москві", — зазначив астроексперт.

Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або взагалі отруять.