"Сильна та тривала боротьба": астролог розповіла, що в листопаді чекає на Україну

Астролог назвала місця військового загострення в Україні

Астролог Яна Езотеричка зробила прогноз на листопад для України. За її словами, останній місяць осені в Україні буде більш напруженим, ніж жовтень.

Так, астролог розповіла, що у цей період буде високою ймовірність застосування ядерної зброї, передає УНІАН. Також може бути наступ з Білорусі. За її словами, найбільше постраждати можуть два міста – Херсон та Київ.

"З Херсона слід їхати, буде дуже сильна і тривала боротьба. Поки що у цьому напрямі перемога не вдається", — сказала астролог на своєму YouTube-каналі.

Щодо столиці України, то, за її словами, під ударом центр і правий берег. Небезпеку чекає і на президента Володимира Зеленського.

"Показує дуже сильний удар по центру ухвалення рішень в Україні. З цих районів варто переміститися. Для Зеленського дуже велика загроза. У другій декаді місяця можна чекати неймовірно великої допомоги. ЗСУ зберігатимуть позиції. У листопаді можуть бути спроби взяття територій, наступальні дії. Українська армія буде активною", — сказала Езотеричка.

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