Чим закінчиться війна в Україні: відомий астролог дав несподіваний прогноз

За словами Сергія Кобзаря, завершення війни не буде миттєвим

Коли і чим закінчиться війна в Україні? — питання, яке цікавить усіх жителів нашої країни. Остаточну відповідь на неї не можуть дати ані військові експерти, ані аналітики. Намагаються спрогнозувати завершення війни й екстрасенси.

Так, за словами відомого українського мага та екстрасенса Сергія Кобзаря, будувати ілюзії і думати, що все буде, як 1945-го, коли всі сіли та підписали капітуляцію, точно не варто. Одного дня все не закінчиться, сказав астроексперт в інтерв’ю YouTube-каналу "КаПаБу".

"Наша перемога буде йти шарами. Тобто момент припинення вогню — одні дати, менше ракет стане — інші дати, момент того, що піде внутрішній розвал в рф, — треті", — каже екстрасенс.

Кобзар зазначає, що моментальним результат війни не буде, все станеться поступово.

Нагадаємо, що відомий таролог Людмила Хомутовська заявила, що воєнні дії в Україні завершаться навесні 2023 року.