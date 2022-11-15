путіна замінять, але росія не розпадеться: астролог розповіла, що чекає на рф

За словами астроексперта, країна-агресорка просто ізолюється від світу

Астролог Анна Карпеєва відповіла на питання, що цікавить всіх українців, — коли розпадеться російська федерація, яка напала на нашу країну і вбиває мирних жителів.

Своїм прогнозом експерт у галузі астрології поділилася в інтерв’ю YouTube-каналу "TOP". За її словами, на жаль, росія не розпадеться. Навіть якщо путіна замінять, нова людина на його місці буде з такими ж загарбницькими поглядами.

"Вона ( росія -- ред. ) просто ізолюється від світу... Мені здається, що навіть якщо ти був якимось хорошим Федею, тебе поставили раптом, ти станеш жорстоким недолюдком. Владу ніхто не захоче відпускати в такій величезній країні", -- заявила астролог.

Карпеєва додала, що росія намагатиметься ізолюватися, щоб її громадяни не могли порівняти своє жалюгідне життя з жителями інших країн.

Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або взагалі отруять.