"Не останній сюрприз від ворога": відомий астролог порадила, як українцям пережити зиму

За прогнозами Анни Єфремової, зима для українців буде нелегкою, проте зневірятися не варто

Українці, які раніше цікавилися термінами закінчення війни з російським окупантом, все частіше ставлять питання про те, як пережити зиму. Адже росіяни продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру нашої країни, внаслідок чого зникає електрика, без якої не так просто існувати в холодну пору.

Астролог Анна Єфремова дала прогноз на найближчий час та розповіла, як краще пережити зимові місяці українцям, у своєму Телеграм-каналі.

"Зима буде складною і я сподіваюся багато хто зміг підготуватися тим чи іншим способом. Всі, хто залишився у складній ситуації, сподіваюся не залишаться без підтримки та допомоги своїх співгромадян. Найтемніший час перед світанком!! І він обов’язково настане і на нашій землі!", — зазначила астроексперт.

Єфремова заявила, що, який би тягар не переслідував українців у війні з росією, перемога все одно буде за нами, головне — не впадати у відчай.

"Наберіть більше води за першої можливості. І питної і технічної (можна у ванну), зарядіть всі пристрої! Свічки, батарейки, теплі устілки, (що самонагріваються) підготуйте заздалегідь. Це не останній сюрприз від ворога (але ми не маємо іншого вибору крім як ПЕРЕМОГА!)", — додала астролог.

Раніше таролог Людмила Хомуловська дала прогноз щодо того, коли в Україні припиняться відключення електрики. За її словами, чекати лишилося зовсім недовго.