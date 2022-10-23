Росіяни відчують силу фрази "Ласкаво просимо до пекла": астролог передбачила переломний момент у війні

Учасниця "Битви екстрасенсів" зазначила, що українці на власні очі побачать поразку окупантів

Український астролог Анна Єфремова назвала дату перелому у війні України та росії. Однак це не дата, коли закінчиться війна.

За її словами, саме після 28 лютого 2023 року розпочнеться відлік у зміні ситуації на користь України. Про це Єфремова повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"Війна не закінчиться, але ми відчуємо себе значно сильніше і побачимо на власні очі результат", — наголосила астролог.

Єфремова також закликала росіян або тікати, поки є можливість, або зупиняти війну свого кривавого диктатора путіна. За її словами, з переломної дати росіяни справді відчують усю силу фрази "Ласкаво просимо до пекла!".

У свою чергу таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, світ в Україні настане у весняні місяці наступного року.