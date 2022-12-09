"Більше страху, ніж самих обстрілів": таролог обнадіяла українців прогнозом на грудень

Експерт спрогнозувала, чи будуть у грудні масовані обстріли України

Після масованих обстрілів росією енергетичної інфраструктури України одними з найбільш бентежливих питань для українців стали — чи чекає на нас глобальний блекаут, і чи будуть ще подібні ракетні терори. Якщо на перше запитання раніше відповіли ведичні астрологи Олексій та Ганна Суханови, але на друге спробувала дати відповідь таролог Ольга Стогнушенко.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" таролог розповіла, що, на жаль, але до кінця грудня обстріли будуть, але вони аж ніяк не такі страшні, якими українці їх чекатимуть. Мало того, можливість ракетного терору у країни-агресора з кожним днем все зменшується, і ЗСУ тут відіграють не останню роль.

"Летітиме щось із повітря, буде паніка, буде багато настрашливої інформації. Я впевнена в тому, що буде більше страху, ніж самих обстрілів. Щобільше, ЗСУ дуже добре їм скорочують цю можливість. Я не знаю, як це демонструватиметься у публічному просторі, але те, що мають втрати, це 100%", — зазначила астроексперт.

Також раніше астролог Влад Рос також повідомляв, що в грудні вже не буде таких жорстких і жахливих ракетних обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.