"До Нового року нам стане набагато легше": Влад Росс поділився втішним прогнозом на грудень

За словами астролога, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим", ніж попередні

Відомий астролог Влад Росс розповів, чим порадує українців грудень 2022 року. Згідно з його новим прогнозом, цього місяця вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку росії.

В інтерв’ю "Главреду" астролог зазначає, що грудень обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні. Але водночас Росс попереджає, що обстріли українських міст рф частіше здійснюватиметься не понеділками, а середами. Також ще півмісяця зберігатиметься складна ситуація щодо ракетних ударів.

"Вівторки та середи будуть найбільш небезпечними для українців днями: вівторком керує Марс, а середою – Меркурій. росії вистачить ще на два-три рази, щоб здійснити масований обстріл, а до Нового року нам стане набагато легше", — заявив астролог.

Раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з росією найближчим часом і як країна-агресорка розплачуватиметься за свої злочини.

Також астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".