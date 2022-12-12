Усі дороги ведуть до нашої перемоги: таролог обнадіяла прогнозом про закінчення війни в Україні

Експерт упевнена, що війна закінчиться перемогою України.

Відомий таролог, переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова зробила розклад на майбутнє України та розповіла, коли ж українцям чекати новин про остаточну перемогу над російськими окупантами.

На жаль, такої точно дати вона назвати не змогла, проте своєю думкою та баченням, коли закінчиться війна в Україні, Пасинкова поділилася. Свій прогноз вона розповіла в інтерв’ю YouTube каналу "Мій світ".

Астроексперт робила кілька розкладів на картах Таро із різними питаннями. І, наприклад на питання "Що знає Байден про те, коли закінчиться війна?", карти відповіли, що, або ще три місяці, або ще 9. А ось на питання: "Що знає Зеленський про завершення війни?" — що не раніше за теплу пору року.

Щобільше, за словами таролога, цієї зими можливі якісь переговори, але не з росією. І в 2023 році на Україну чекає надія і прорив, також наша країна стане частиною якоїсь великої спільноти.

"Ми шукатимемо нові шляхи до миру та безпеки. Усі дороги ведуть до нашої перемоги", — додала екстрасенс.

Також раніше астролог Влад Рос також повідомляв, що в грудні вже не буде таких жорстких і жахливих ракетних обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.