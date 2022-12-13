Влад Росс відповів, звільнення якого міста "розколе" російську армію

Визволення Мелітополя призведе до перемоги України у війні з росією

До Нового року ЗСУ зроблять українцям великий подарунок – вони можуть скористатися Новим роком-2023, щоб знищити більшу частину окупантів. Про це раніше заявив астролог Влад Росс. Крім того, експерт зазначив, що найважливішою точкою в цій війні стане звільнення Мелітополя.

У коментарі "Главреду" Росс заявив, що ця подія призведе до швидкого краху російських військ.

Астролог радить українським воїнам скористатися сприятливим моментом, який забезпечить українцям перемогу над окупантами.

"Для росії Мелітополь стане Сталінградом або навіть Курською дугою. Після звільнення Мелітополя Україна виграє війну. Як тільки ми візьмемо Мелітополь, вузлову точку на півдні, ми розколемо російську армію на дві частини і оточимо Крим. Ситуація сприятлива, але нам потрібно поспішати", — сказав Влад Росс.

Згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.