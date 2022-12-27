"Відстоїмо і всіх розбомбимо": Влад Росс назвав місяць, коли путін захоче піти на Київ

Астролог розповів, що буде на початку 2023 року

Відомий астролог Влад Росс розповів, що взимку 2023 року висока ймовірність наступу російських окупантів на Київ.

В інтерв’ю ТСН Росс заявив, що президент країни-агресорки володимир путін вирішить увійти в ту ж річку двічі у лютому. Але зробити це кривавому диктатору буде дуже складно: проти окупантів грає тепла погода.

"Київ ми, безумовно, відстоїмо і всіх розбомбимо, тим більше там закладено, заміновано всі поля, розбомблено всі мости. Ну, і погода грає на нашому боці, бо це суцільне болото. Щоб перетнути болото танками, технікою, якимись броньованими машинами для цього треба, щоби все замерзло, а у Києві зараз близько нуля... Важко в таку погоду напасти на Київ", — сказав астролог.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.