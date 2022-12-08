"Будуть сильні морози": таролог спрогнозувала, коли на окупантів чекають провали

Взимку українські захисники продовжать контрнаступ

Ситуація на фронті складається сприятливо для Збройних Сил України. Багато астроекспертів пророкують швидку перемогу нашої країни.

Так, відповідь на це запитання дала український таролог Олена Бюн. У розмові з ведучим YouTube-каналу "Тор" вона заявила, що це станеться в період, "коли будуть сильні морози".

"Вони так відповідають цікаво... Коли будуть сильні морози, Україна вже може перемогти... Або зовсім близько перемога буде", — сказала Бюн.

За словами таролога, саме взимку на фронті будуть успіхи в українських військових, вони будуть активно йти у контрнаступ, а на російських окупантів чекають провали.

Раніше астролог Влад Росс заявив, що у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих ракетних обстрілів з боку Росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.