Бізнес-вумен Олеся Остафієва — про найвищий рівень довіри до армії в Україні

Іноді для того, щоб змінити репутацію на краще, треба багато років, грошей та медіапланів. А іноді достатньо одного дня та одного вчинку. Вже дев’ять місяців ЗСУ є головним героєм у кожному домі.

Я часто пригадую січень 2014 року. В розпалі був Майдан, поліція та військові були для народу "по той бік барикади", а рівень довіри до держави, до армії та до правоохоронців пас задніх. В ті часи найбільшу довіру за соціологією мала церква.

Я зупинилась на світлофорі, а переді мною стояла автівка, в кузові якої сиділи військові, молоді хлопці. Вони розглядали мене крізь автомобільне скло, а я, щоб обозначити своє ставлення до них поправила український прапор, що висів у мене на дзеркалі. Хлопці переглянулись, мій меседж вони зрозуміли. Між українською армією та між українськими громадянами була прірва недовіри. А потім сталося літо 2014-го, і ставлення людей кардинально змінилося. А потім стався лютий 2022-го, і рівень довіри до ЗСУ злетів до небес, а над відео, де наших бійців зустрічають мешканці звільнених містечок і сіл можна плакати годинами.

Іноді для того щоб повернути довіру і репутацію не потрібні роки роботи та медійні бюджети. Треба "небагато" — здійснити подвиг та здивувати весь світ. Українські військові це змогли. Низький уклін всім, завдяки кому ми сьогодні живемо у вільній незалежній країні. Дехто з нас втратив будинки та усе минуле. Проте ми не втратили майбутнього. І це майбутнє на своїх плечах втримали для нас ЗСУ, — пише Олеся Остафієва.