Переможе Україна, але є нюанс: таролог розповіла про долю Криму у 2023 році

Питання півострова вирішуватиметься довше

Український таролог Ірина Клевер розповіла, коли закінчиться війна в Україні та чи чекати повернення Криму у 2023 році.

Своїм астропрогнозом експерт у галузі тарології поділилася з ведучим YouTube-каналу "ТОР". Згідно з розкладом карт Таро, перемога нашої країни над росією очікується цього року. Але є один нюанс, те, що залишиться "за кадром", і це стосується повернення Кримського півострова.

"Ми його повернемо так чи інакше... Так, щоб у 2023 році на всіх документах, ні... Але він буде знову українським", — заявила Ірина Клевер. Найімовірніше таролог мала на увазі, що це питання вирішуватиметься довше.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.