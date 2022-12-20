"Зірка смерті" піде геть: астролог відповіла, коли війна в Україні піде на спад

Вже навесні українці відчують полегшення

Відповідь на запитання "Коли закінчиться війна?" цікавить та хвилює всіх українців. Свої прогнози дають багато експертів та політиків, у тому числі й сам президент України Володимир Зеленський. Астрологи також не залишаються осторонь.

Відомий астроексперт Валентина Віттрок у коментарі ТСН розповіла, чи є підстави вважати, що наступний 2023 рік буде для українців позитивним щодо ситуації в країні, яка бореться проти російських окупантів.

"По-перше, на зміну "п’ятірці" — "зірці смерті" — приходить "четвірка", яка вважається мирною, тому все в нашому житті має нехай не відразу, але поступово нормалізуватися", — заявила Віттрок.

Експерт зазначила, що у травні планета удачі та везіння Юпітер перейде в знак небесного покровителя України — Тельця. У цей період війна, звісно, не закінчиться, проте вона почне йти на спад.

Такого підходу дотримується і таролог Людмила Хомутовська. Раніше вона заявила, що воєнні дії в Україні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці наступного року.