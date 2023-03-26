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"Це буде кульмінація": відомий астролог передбачив розв’язку війни, але не 2023 року

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Збройні сили України розіб’ють ворога Новина оновлена 26 березня 2023, 09:12
Збройні сили України розіб’ють ворога. Фото Радіо свобода

За словами Дмитра Урануса, Україні дадуть все необхідне для перемоги

Український астролог Дмитро Уранус розповів, коли війна в Україні прийде до своєї розв’язки. За словами астроексперта, важкий час в українських військових триває, будуть втрати з обох боків.

У своєму Телеграм-каналі Дмитро Уранус заявляє, що такий аспект буде сильнішим у вересні цього року — з 23 по 15 числа. Повністю він розпадеться лише у лютому 2024 року.

У червні-липні 2023 року очікується пік поєднання прогресивного Меркурія з Марсом карти України у 8 будинку. "Фактично це буде кульмінація війни", — зазначив астролог.

У цей час Україна отримає величезну військову допомогу від країн-союзниць та розпочнеться розвиток військового виробництва, повідомляє астролог. Він віщує розв’язку повномасштабної війни в Україні до весни 2024 року.

Раніше Влад Росс розповів, за якої умови в Україні може закінчитися війна. За його прогнозами, росіяни програють у війні швидше, якщо ЗСУ вдарять по "серцю" рф.

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#Війна #Астрологія