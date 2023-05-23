Екстрасенс розповіла про нові "жести доброї волі" окупантів цього літа

На фронті контрнаступ уже відбувається, заявила шаманка Сейраш

Українська шаманка Сейраш, яка раніше розповіла про війну в Україні у 2024 році, поділилася своїми прогнозами щодо того, чого чекати українцям влітку.

В інтерв’ю YouTube-каналу "ТОР" спеціаліст заявила, що наступні місяці будуть активними щодо бойових дій. Від росіян варто чекати нових "жестів доброї волі".

"Дуже активне літо. Швидше за все, літочком, ми зможемо побачити, я так розумію, на кшталт жестів доброї волі. Карти натякають на щось подібне", — сказала Сейраш.

Також вона зазначила, що у кремлі немає довгострокового плану щодо війни в Україні, і все змінюється через тиждень, за кілька днів. Однак поки росія має ракети, вона обстрілюватиме українські території до останнього дня війни.

Але є й добрі новини. За словами шаманки, на фронті контрнаступ ЗСУ вже відбувається, і він буде значний, крутіший за те, як було з Херсоном і Харківською областю.

Раніше український астролог Еріка Роялс заявила, що травень стане принизливим для "другої армії світу". Вона прогнозує активний наступ та успіхи української армії на фронті.