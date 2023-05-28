"Абсолютний корупціонер": астролог Влад Росс розповів, чому шойгу не світять жодні воєнні перемоги

Відомий астроексперт заявив, що міністр оборони рф ніколи не виграє жодну війну

Відомий український астролог Влад Росс зробив прогноз на міністра оборони рф сергія шойгу і розповів, чому армія окупантів приречена на поразку з цією людиною.

В інтерв’ю "Главреду" фахівець у галузі астрології заявив, що шойгу зациклений на грошах, вони для нього є головним у житті. "Він чисто по "бабках". Абсолютний Телець, адже і Сонце, і Місяць у нього в Тельці. Суперкорупціонер. Все, що робить шойгу, він робить заради грошей, заради мільярдів. У нього в загашнику більше мільярдів, ніж у будь-якого олігарха в росії. Він багатший, ніж Роман Абрамович", – запевнив Влад Росс.

Астролог переконаний, що будь-яка державна і військова кар’єра для чоловіка — програшна, оскільки гороскоп шойгу не сприяє цим професіям: "Все може прогнити. Саме завдяки шойгу російська армія в гнітючому стані, і при ньому вона приречена бути другою у світі з кінця — він вкрав у російській армії все, що було можливо".

Також Росс впевнений у поразці армії, якою керує цей міністр оборони рф. "Якщо він очолюватиме армію, його військо ніколи не виграє жодну війну. Тому на щастя для нас шойгу – абсолютний корупціонер, для якого гроші – це найголовніше в житті. Це дрібна душонка, дуже меркантильна людина. Він не вболіває і не бореться за перемогу своєї армії. Кету у поєднанні з Марсом свідчить, що його армія програє, це однозначно", – запевнив астролог.

Раніше Влад Росс розповів, коли і чому помре президент росії путін. За словами астролога, російський диктатор постійно сидить на наркотиках.