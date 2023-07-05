Гороскоп на 6 липня: день, який варто присвятити лише собі та своєму душевному стану

Проведіть день, займаючись тим, що вам подобається.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Можуть виникати складнощі у спілкуванні з малознайомими людьми, розмова швидко переросте у перепалку та зіпсує вам настрій. Намагайтеся більше бувати у суспільстві близьких друзів чи рідних. Зайву емоційну напругу можна зняти у спортзалі або активною прогулянкою у парку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сфокусуйтеся на своїх особистих справах, закінчіть те, що давно запланували. Можливо, близькі попросять вас про допомогу. Не відмовляйте, але не варто кидати для цього всі свої заняття. Також буде шанс допомогти незнайомцям, які можуть стати вашими хорошими приятелями. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам захочеться переконувати всіх у своїй правоті і будь-що відстоювати свою точку зору. Зірки радять Близнюкам не виявляти впертість та не провокувати конфліктні ситуації. Займіться побутовими питаннями, виявіть турботу про своїх близьких. Налаштовуйте себе на позитивний лад.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перед тим, як братися за складну роботу, подумайте, чи зможете її закінчити. Ваша впевненість у собі зараз не надто висока і є шанс витратити даремно сили та час. Ракам краще зайнятися завершенням старих справ. Намагайтеся підняти свою самооцінку за допомогою позитивного настрою. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Підійдіть до своїх проблем із практичного боку. Не варто боятися складнощів, які можуть виникнути, розв'язуйте питання в міру їх надходження. Справи, які Левам добре знайомі, можна закінчити насамперед, а вже потім братися за щось нове.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Енергія Дів не надто висока, тому зірки рекомендують робити лише невідкладні справи, а все важливе відкласти на інший час. Перенапруга зараз може вплинути на здоров’я негативним чином. Спілкування 6 липня буде корисним: ви можете зустріти потрібних та цікавих людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Найкраще провести цей день на самоті. Намагайтеся уникати гучних компаній та колективної праці. Є ймовірність, що Терезам доведеться займатися невідкладною, але неприємною для них справою. Гарний день, щоб викинути старі речі та навести лад у будинку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відповідний час, щоб проявити свої ділові якості і піднятися кар’єрними сходами. Будьте в гущі подій, проявляйте активність і начальство вас, безперечно, помітить. У особистих відносинах можливе нерозуміння та напружені ситуації. Краще провести вечір поза домом, щоб уникнути сварок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Щоб просунутися у кар’єрі, Стрільцям необхідно показати свою високу працездатність та ділову активність. Більшу увагу звертайте на дрібні деталі: від них 6 липня залежить успіх усієї справи. Корисно прислухатися до порад рідних, вони можуть подати гарну ідею.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ставтеся уважно до того, що ви говорите. Є ймовірність сказати щось зайве та образливе та зіпсувати стосунки, які потім буде складно відновити. Дрібниці матимуть велике значення. Деякі Козероги побачать події в іншому світлі, що змінить їхнє ставлення до того, що відбувається. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зірки радять обмежити контакти з близькими 6 липня, щоб дратівливість Водоліїв не зіпсувала сімейних стосунків. День також підходить для індивідуальних занять, походу в спортзал або для приготування особливої вечері. Погуляйте у парку, щоб повернути душевну рівновагу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Готуйтеся до того, що плани доведеться змінювати чи коригувати. Але це не привід засмучуватися чи дратуватися. Знайдіть зиск у цих раптових змінах і не втрачайте позитивного настрою. Спілкування з близькими забере багато часу, і, можливо, ви не встигнете закінчити всі справи вчасно; перенесіть розмови на вечір.