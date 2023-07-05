Гороскоп на 6 июля: день, который стоит посвятить только себе и своему душевному состоянию

Проведите день, занимаясь тем, что вам нравится.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Могут возникать сложности в общении с малознакомыми людьми, разговор быстро перерастет в перепалку и испортит вам настроение. Старайтесь больше бывать в обществе близких друзей или родных. Излишнее эмоциональное напряжение можно снять в спортзале или активной прогулкой в парке.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сфокусируйтесь на своих личных делах, закончите то, что давно запланировали. Возможно близкие попросят вас о помощи. Не отказывайте, но не стоит бросать ради этого все свои занятия. Также будет шанс помочь незнакомцам, которые вскоре могут стать вашими хорошими приятелями. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам захочется убеждать всех в своей правоте и во что бы то ни стало отстаивать свою точку зрения. Звезды советуют Близнецам не проявлять упрямство и не провоцировать конфликтные ситуации. Займитесь бытовыми вопросами, проявите заботу о своих близких. Настраивайте себя на позитивный лад.

Рак (22 июня — 22 июля)

Перед тем, как браться за сложную работу, подумайте, сможете ли вы ее закончить. Ваша уверенность в себе сейчас не слишком высока и есть шанс потратить зря силы и время. Ракам лучше заняться завершением старых дел. Старайтесь поднять свою самооценку с помощью позитивного настроя. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Подойдите к своим проблемам с практической стороны. Не стоит бояться сложностей, которые только могут возникнуть, решайте вопросы по мере их поступления. Дела, которые Львам хорошо знакомы, можно закончить в первую очередь, а уже потом браться за что-то новое.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Энергия Дев не слишком высока, поэтому звезды рекомендуют делать только неотложные дела, а все важное отложить на другое время. Перенапряжение сейчас может повлиять на самочувствие негативным образом. Общение 6 июля будет полезным: вы можете встретить нужных и интересных людей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Лучше всего провести этот день в одиночестве. Старайтесь избегать шумных компаний и коллективного труда. Есть вероятность, что Весам придется заниматься неотложным, но неприятным для них делом. Хороший день, чтобы выбросить старые вещи и навести порядок в доме.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подходящее время, чтобы проявить свои деловые качества и подняться по карьерной лестнице. Будьте в гуще событий, проявляйте активность и начальство вас, несомненно, заметит. В личных отношениях возможно непонимание и напряженные ситуации. Лучше провести вечер вне дома, чтобы избежать ссор.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чтобы продвинуться в карьере, Стрельцам необходимо показать свою высокую работоспособность и деловую активность. Больше внимание обращайте на мелкие детали: от них 6 июля зависит успех всего дела. Полезно прислушиваться к советам родных, они могут подать хорошую идею.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Относитесь внимательно к тому, что вы говорите. Есть вероятность сказать что-то лишнее и обидное и испортить отношения, которые потом будет сложно восстановить. Мелочи будут иметь большое значение. Некоторые Козероги увидят события в другом свете, что изменит их отношение к происходящему. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды советуют ограничить контакты с близкими 6 июля, чтобы раздражительность Водолеев не испортила семейные отношения. День также подходит для индивидуальных занятий, похода в спортзал или приготовления особенного ужина. Погуляйте в парке, чтобы вернуть душевное равновесие.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Готовьтесь к тому, что планы придется менять или корректировать. Но это не повод огорчаться или раздражаться. Найдите выгоду в этих внезапных переменах и не теряйте позитивного настроя. Общение с близкими отнимет много времени, и возможно, вы не успеете закончить все дела в срок; перенесите разговоры на вечер.