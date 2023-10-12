Сім’ю з ними не побудуєш: які знаки Зодіаку часто опиняються у любовному трикутнику

Близнюки, Терези та Стрільці не завжди можуть залишатися з однією людиною

Астрологи вважають, деякі знаки Зодіаку можуть скласти ідеальні пари, оскільки сумісні за гороскопом. Інші ж зодіакальні представники швидше попадуть у любовний трикутник.

Найчастіше виявляються заручниками любовного трикутника, за словами астрологів, три знаки Зодіаку – Близнюки, Терези і Стрілець. Про це пише Elite Daily.

Близнюки

Повітряний знак любить брати ініціативу в романтичних стосунках. В результаті може бути втягнутим у кілька романів одночасно. Кокетлива поведінка та легковажність Близнюків не кожному партнеру зрозуміла і може призвести до непорозуміння між коханцями. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Терези

Терези зазвичай не ухиляються від зобов’язань у відносинах, але їм може бути важко вирішити, з ким залишитися. Іноді цей знак ненавмисно розривається між двома коханцями. Терезам не хочеться підводити людей, в результаті їх любовний трикутник може стати лише заплутанішим. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Волелюбний знак зодіаку віддає перевагу бурхливому особистому життю, тому часто може опинитися з кількома партнерами одночасно. Любить пригоди, що стосується стосунків. Цей знак не хоче обмежувати себе і має намір залишатися собою в романтичних справах. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі знаки Зодіаку віддають перевагу самотності. Астрологи виділяють чотири знаки-одинаки.