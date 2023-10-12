Семью с ними не построишь: какие знаки Зодиака часто оказываются в любовном треугольнике

Близнецы, Весы и Стрельцы не всегда могут оставаться с одним человеком

Астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака могут составить идеальные пары, так как совместимы по гороскопу. Другие же зодиакальные представители скорее угодят в любовный треугольник.

Чаще всего оказываются заложниками любовного треугольника, по словам астрологов, три знака Зодиака – Близнецы, Весы и Стрелец. Об этом пишет Elite Daily.

Близнецы

Воздушный знак любит брать на себя инициативу в романтических отношениях. В результате может быть втянутым в несколько романов одновременно. Кокетливое поведение и легкомысленность Близнецов не каждому партнеру понятна и может привести к недопониманию между любовниками. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Весы

Весы обычно не уклоняются от обязательств в отношениях, но им может быть трудно решить, с кем остаться. Иногда этот знак непреднамеренно разрывается между двумя любовниками. Весам не хочется подводить людей, в итоге их любовный треугольник может стать лишь более запутанным. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Стрелец

Свободолюбивый знак зодиака предпочитает бурную личную жизнь, поэтому часто может оказаться с несколькими партнерами одновременно. Любит приключения, что касается и отношений. Этот знак не хочет себя ограничивать и намерен оставаться собой в романтических делах. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые знаки Зодиака отдают предпочтение одиночеству. Астрологи выделяют четыре знака-одиночки.