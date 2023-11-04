Як оптимізувати батарею на iPhone: важливий нюанс, про який ви могли забути

Apple працює над покращенням можливостей з управління енергією

Важливу роль в оптимізації продуктивності акумулятора вашого iPhone відіграє оновлення програмного забезпечення. Це необхідно не тільки для доступу до найновіших функцій та виправлень — Apple постійно випускає оновлення, які містять покращення для ефективного керування зарядом батареї вашого пристрою.

Як зазначає портал CitizenSide, оновивши програмне забезпечення до останньої версії, ви можете переконатися, що ваш iPhone працює якнайкраще. Як це зробити, читайте нижче.

Як оновити ПЗ на iPhone — покроково

Щоб на вашому пристрої була остання версія програмного забезпечення:

Перейдіть до програми "Налаштування".

Торкніться "Загальні".

Виберіть "Оновлення програмного забезпечення".

Якщо оновлення доступне, натисніть кнопку "Завантажити та інсталювати". Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити процес.

Важливо зазначити, що перед цим необхідно створити резервну копію, щоб переконатися, що ваші дані збережені. Цей запобіжний захід гарантує, що ви зможете відновити пристрій, якщо під час оновлення станеться щось несподіване.

Оновлення програмного забезпечення не тільки надає нові функції та вдосконалення безпеки, але й включає оптимізацію, яка продовжує час використання iPhone на одному заряді. Крім того, оновлення усуває помилки та проблеми, які можуть вплинути на роботу акумулятора.

Якщо вас хвилює вплив оновлень на більш старі моделі iPhone, варто відзначити, що Apple вживає заходів для оптимізації продуктивності кожного пристрою, який підтримується. Нові версії розроблені для ефективної роботи на низці моделей iPhone, включно зі старими.

Регулярно оновлюючи свій iPhone до останньої версії, ви не тільки отримуєте доступ до нових функцій та важливих виправлень безпеки, але й користуєтеся перевагами оптимізації батареї. Це допомагає максимізувати продуктивність батареї та покращити загальну ефективність пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як відключити повідомлення на iPhone. Це теж допомагає оптимізувати роботу батареї, а чому — дізнайтеся в статті за вказаним посиланням.