У Харкові декан ХНУВС попався на хабарі в $15 тис. (фото)
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Декана одного з харківських вузів затримали на великому хабарі.
У Харкові 16 серпня затримали декана факультету одного з вищих навчальних закладів. Його підозрюють у вимаганні $15 тис. хабара за вступ до аспірантури.
Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.
Назва вузу не повідомляється, але на фото, опублікованому на сайті Офісу генпрокурора, видно, що на затриманому — форма з нашивкою емблеми Харківського національного університету внутрішніх справ.
У повідомленні сказано, що декан вимагав у чоловіка 15 тисяч доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного з Національних наукових центрів.
При цьому суму хабара необхідно було розділити: 7500 доларів США — надати в найкоротші терміни перед вступом, а решту — безпосередньо перед захистом дисертації.
Першу частину хабара — 3500 доларів США декан факультету отримав 29 липня.
При отриманні 16 серпня ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Про інші подробиці інциденту і біографії затриманого декана не повідомляється. Лише відомо, що він їздив на авто останньої марки Mercedes (Гелендваген).
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив активіст Денис Ярославський.
"Декан слідчого факультету Університету внутрішніх справ. Жирний тип. Їздив на останньому гелентвагіне", — написав автор публікації.
Нагадаємо, в автомобілі заступника начальника ДПС міста Києва виявлено 6 млн доларів, які він ніс в НАБУ за закриття кримінального провадження по компанії Burisma.
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