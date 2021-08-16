У Харкові декан ХНУВС попався на хабарі в $15 тис. (фото)

Декана одного з харківських вузів затримали на великому хабарі.

У Харкові 16 серпня затримали декана факультету одного з вищих навчальних закладів. Його підозрюють у вимаганні $15 тис. хабара за вступ до аспірантури.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Назва вузу не повідомляється, але на фото, опублікованому на сайті Офісу генпрокурора, видно, що на затриманому — форма з нашивкою емблеми Харківського національного університету внутрішніх справ.

У Харкові затримали декана ХНУВС

У повідомленні сказано, що декан вимагав у чоловіка 15 тисяч доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного з Національних наукових центрів.

При цьому суму хабара необхідно було розділити: 7500 доларів США — надати в найкоротші терміни перед вступом, а решту — безпосередньо перед захистом дисертації.

Першу частину хабара — 3500 доларів США декан факультету отримав 29 липня.

При отриманні 16 серпня ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

У Харкові декана вимагав хабар

Про інші подробиці інциденту і біографії затриманого декана не повідомляється. Лише відомо, що він їздив на авто останньої марки Mercedes (Гелендваген).

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив активіст Денис Ярославський.

"Декан слідчого факультету Університету внутрішніх справ. Жирний тип. Їздив на останньому гелентвагіне", — написав автор публікації.

Нагадаємо, в автомобілі заступника начальника ДПС міста Києва виявлено 6 млн доларів, які він ніс в НАБУ за закриття кримінального провадження по компанії Burisma.