Итоги дня 13 июня: коронавирус, "рекордная" взятка и отмена пробного ВНО

Коронавирусный антирекорд: в Украине более 750 случаев COVID-19 за сутки
12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.
Всего на утро 13 июня в мире было инфицировано 7 629 227 человек.
Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания.
Решением Кабмина Украины было отменено проведение пробного ВНО.
Тем не менее, пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.
В автомобиле замначальника ГНС города Киева обнаружено 6 млн долларов, которые он нес в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma.
Деньги, которые 12 июня предлагали НАБУ в качестве взятки, были обнаружены в машине замначальника ГНС города Киева Николая Ильяшенко. Деньги предлагали за закрытие дела по компании Burisma.
Холодницкий говорит, что Байдены не фигурируют в деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП. Однако, по его мнению, к этому могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.
В ОГП сообщили о начатом расследовании.
В компании Burisma Group заявили, что ее президент Николай Злочевский или сотрудники компании не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов.
Иран официально обратился к Франции с просьбой расшифровать "черные ящики" самолета МАУ.
Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".
Формула-1 может вернуться в Португалию
Формула-1 планирует провести два этапа сезона-2020 на португальской трассе «Алгарве».
Билли Джо Сондерс посредством соцсетей объявил о завершении боксерской карьеры.
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) объявил о завершении карьеры.
Бразилец Исмаили серьезно травмировал колено.
«Шахтер» подтвердил серьезную травму защитника Исмаили.
Украинский вратарь Андрей Лунин стал героем матча Сегунды.
В рамках 32-го тура Сегунды Реал Овьедо сыграл вничью против Понферрадины – 0:0. Хозяева продолжают занимать 17-е место, имея в активе 36 очков.
Мариуполь и Ворскла сыграли вничью 1:1 в матче, которым стартовал 26-й тур чемпионата Украины.
Матч Мариуполь и Ворскла стал репетицией полуфинала Кубка Украины, который состоится между этими же командами и на этом стадионе, но через 11 дней.
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
В финале Никита Маштаков обыграл Вячеслава Белинского.
Заря в драматичном матче уступила киевскому Динамо в рамках 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче 26-го тура УПЛ Динамо на выезде обыграло Зарю со счетом 3:1.
Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП
Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом, обратился к семье погибшего впервые после ДТП. Актер записал видеообращение, в котором раскаивается в случившемся. Он полностью признал свою вину и назвал вождение в нетрезвом виде - непростительным.
По данным российских СМИ, семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать извинения и материальную помощь.
13 июня, свой второй день рождения отметила Елизавета II
Свой официальный день рождения Ее Высочество Елизавета II отметила скромным парадом Trooping the Colour.
Оскар 2021: киноакадемия ввела еще одно новое правило
Организаторы решили, что число фильмов, которые будут бороться за награду в категории Лучший фильм теперь будет постоянным.
"Чудо-женщина: 1984" и "Тенет" выйдут позже, чем планировалось
Студия Warner Bros. приняла решение перенести премьеры фильмов "Тенет" и "Чудо-женщина: 1984"
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.