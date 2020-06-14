Итоги дня 13 июня: коронавирус, "рекордная" взятка и отмена пробного ВНО

Всего на утро 13 июня в мире было инфицировано 7 629 227 человек.

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Тем не менее, пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.

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В автомобиле замначальника ГНС города Киева обнаружено 6 млн долларов, которые он нес в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma.

Деньги, которые 12 июня предлагали НАБУ в качестве взятки, были обнаружены в машине замначальника ГНС города Киева Николая Ильяшенко. Деньги предлагали за закрытие дела по компании Burisma.

Холодницкий говорит, что Байдены не фигурируют в деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП. Однако, по его мнению, к этому могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.

В ОГП сообщили о начатом расследовании.

В компании Burisma Group заявили, что ее президент Николай Злочевский или сотрудники компании не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов.