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В Burisma прокомментировали попытку подкупа Сытника и Холодницкого

В Burisma прокомментировали попытку подкупа Сытника и Холодницкого
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
В Burisma прокомментировали причастность их президента к подкупу Сытника и Холодницкого.

В компании Burisma Group заявили, что ее президент Николай Злочевский или сотрудники компании не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов и закрытию уголовного производства, в котором фигурирует Злочевский.

Об этом сообщает пресс-служба Burisma Group.

"В субботу, 13 июня, во время совместной пресс-конференции НАБУ и САП была озвучена информация о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства", - отмечается в заявлении.

"Ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям, а также не имеет отношения к продемонстрированным денежным средствам или любым ожиданиям относительно подарков ко дню рождения", - отметили в пресс-службе компании.

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Отмечается, что Burisma Group работает исключительно в рамках действующего законодательства.

Как сообщалось ранее, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые за 6 млн долл. пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

Сегодня, 13 июня, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

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По словам Сытника, были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

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САП, НАБУ, Артем Сытник, Burisma, Назар Холодницкий.

Автор:

Телеграф
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