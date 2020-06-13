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Взятка по делу Злочевского: в ОГП начали служебное расследование

Взятка по делу Злочевского: в ОГП начали служебное расследование
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Офис генпрокурора проводит служебное расследование относительно вмешательства в работу ЕРДР для проверки информации о закрытии дела Злочевского.

Офис генерального прокурора проводит служебное расследование относительно незаконного вмешательства в работу Единого реестра досудебных расследований для проверки информации о закрытии дела против бывшего министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, расследование начала генеральная инспекция Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, работником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии.

"Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 года они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", - напомнили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР людей.

"В случае подтверждения информации будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые за 6 млн долл. пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

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Сегодня, 13 июня, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии, бизнесмена Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

В Burisma прокомментировали попытку подкупа Сытника и Холодницкого

По словам Сытника, были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

Вместе с тем руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что вчера с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР по поводу наличия там данных о закрытии производства против Злочевского.

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В свою очередь в компании Burisma Group заявили, что ни ее президент, ни сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие производства, в котором фигурирует Злочевский.

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Коррупция, САП, НАБУ, ОГП.

Автор:

Телеграф
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