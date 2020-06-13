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Взятка по делу Злочевского: в НАБУ и САП говорят о причастности сотрудников Офиса генпрокурора

Взятка по делу Злочевского: в НАБУ и САП говорят о причастности сотрудников Офиса генпрокурора
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НАБУ
Дело Злочевского хотели закрыть до его дня рождения .

К делу о предложении взятки в $6 млн руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.

Об этом заявили руководитель САП Назар Холодницкий и НАБУ Артем Сытник на брифинге. Как рассказал Сытник, дело в отношении Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а впоследствии оно было передано в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, потому что происходил розыск подозреваемого.

Суть подозрения, относительно которого предлагалась неправомерная выгода, заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "Реалбанк" и легализации этих средств.

Сытник отметил, что, согласно с требованиями злоумышленников, производство в отношении Злочевского должно было быть закрыто именно до 14 июня, когда он празднует день рождения.

НАБУ и САП использовали для изобличения задержанных поддельное постановление о прекращении производства, поскольку перед передачей денег они хотели удостовериться, что производство закрыто.

По этому делу задержаны трое человек, в том числе первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст 369 Уголовного кодекса ("предложение взятки"), санкция предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Двое других людей, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского. Одно из них имеет отношение к компании Burisma, другое – бывший работник ГФС.

При этом проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

"Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, который занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение не только на бумаге, а отмечено в ЕРДР. Я надеюсь, что генеральный прокурор, который умеет проводить служебные расследования оперативно, на этот раз не засекретит их, а проведет служебное расследование по этому позорному факту, и сообщит обществу, есть ли там состав правонарушения", - сказал Холодницкий.

За закрытие дела по Burisma: У замначальника ГНС города Киев обнаружили взятку

По его словам, сумма взятки, которая предлагалась за закрытие производства, составила $6 млн, из которых $5 млн предполагалось непосредственно лицу, которое должно принять процессуальное решение о закрытии дела и $1 млн предусматривался за консультационные услуги посредника.

По словам Сытника, это рекордная сумма взятки в истории Украины.

Во время передачи взятки в пятницу было изъято $5 млн, еще миллион был изъят в автомобиле первого заместителя начальника ГНС в Киеве.

Взятка за закрытие дела Злочевского: в НАБУ призывают не делать "политических спекуляций"

Как сообщалось ранее, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницькому в размере $6 млн. Взятку давали за закрытие дела в отношении владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. По этому делу задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николай Ильяшенко.

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Коррупция, САП, НАБУ, ОГП.

Автор:

Телеграф
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