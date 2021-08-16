Декана одного из харьковских вузов задержали на крупной взятке.

В Харькове 16 августа задержали декана факультета одного из высших учебных заведений. Его подозревают в вымогательстве $15 тыс. взятки за поступление в аспирантуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Название вуза не сообщается, но на фото, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора, видно, что на задержанном — форма с нашивкой эмблемы Харьковского национального университета внутренних дел.

В Харькове задержали декана ХНУВД

В сообщении сказано, что декан требовал у мужчины 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

При этом сумму взятки необходимо было разделить: 7500 долларов США — предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные — непосредственно перед защитой диссертации.

Первую часть взятки — 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля.

При получении 16 августа еще 4000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Харькове декана требовал взятку

О других подробностях инцидента и биографии задержанного декана не сообщается. Лишь известно, что он ездил на последней марки Mercedes (Гелендваген).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Денис Ярославский.

"Декан следственного факультета Университета внутренних дел. Жирный тип. Ездил на последнем гелентвагине", — написал автор публикации.

Напомним, в автомобиле замначальника ГНС города Киева обнаружено 6 млн долларов, которые он нес в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma.