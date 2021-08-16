В Харькове декан ХНУВД попался на взятке в $15 тыс. (фото)
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Декана одного из харьковских вузов задержали на крупной взятке.
В Харькове 16 августа задержали декана факультета одного из высших учебных заведений. Его подозревают в вымогательстве $15 тыс. взятки за поступление в аспирантуру.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Название вуза не сообщается, но на фото, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора, видно, что на задержанном — форма с нашивкой эмблемы Харьковского национального университета внутренних дел.
В сообщении сказано, что декан требовал у мужчины 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.
При этом сумму взятки необходимо было разделить: 7500 долларов США — предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные — непосредственно перед защитой диссертации.
Первую часть взятки — 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля.
При получении 16 августа еще 4000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
О других подробностях инцидента и биографии задержанного декана не сообщается. Лишь известно, что он ездил на последней марки Mercedes (Гелендваген).
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Денис Ярославский.
"Декан следственного факультета Университета внутренних дел. Жирный тип. Ездил на последнем гелентвагине", — написал автор публикации.
Напомним, в автомобиле замначальника ГНС города Киева обнаружено 6 млн долларов, которые он нес в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma.
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